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07:17, 28 июня 2025Россия

В Минобороны уточнили число сбитых за ночь над российскими регионами беспилотников

МО РФ: Над российскими регионами за ночь сбит 31 беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 28 июня над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 беспилотник, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 23:30 по московскому времени 27 июня до 06:45 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Из них девять уничтожено над Крымом, шесть над Брянской областью, по пять дронов ликвидировали над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два над Азовским, по одному над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем, уточнили число в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщали, что в течение двух часов вечером 27 июня в небе над регионами страны было сбито 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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