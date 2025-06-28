В муке из американо-израильских центров распределения гумпомощи нашли наркотик

Власти Газы заявили об обнаружении наркотика в муке, которую получают палестинцы

В муке, которую палестинцам выдают в американо-израильских центрах распределения гуманитарной помощи, обнаружили оксикодон — наркотический препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти анклава.

«Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи», — говорится в сообщении властей.

В связи с этим администрация анклава призвала международное сообщество посодействовать закрытию этих центров. Отмечается, что нередко их называют «ловушками смерти» — такое название за ними закрепилось из-за того, что израильские военные часто открывают огонь по людям, которые пытаются получить продовольствие.

Ранее сообщалось, что не менее 19 палестинцев погибли после обстрела ЦАХАЛ группы палестинцев у пункта раздачи гумпомощи на юге сектора Газа.