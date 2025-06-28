Дубинский попросил украинцев почитать конституцию и поискать потерянные права

Украинцам следует почитать конституцию страны, чтобы увидеть потерянные ими права и гарантии. К таким действиям граждан Украины в своем Telegram-канале призвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, в День конституции Украины народ республики констатирует ее фактическую отмену. Парламентарий подчеркнул, что государство перестало выполнять свои базовые функции, власти отменили выборы, а прав человека в стране больше нет.

«В этот день полезно просто взять в руки Конституцию. И прочитать ее. Чтобы увидеть, что у вас отняли. И запомнить, кто это сделал. Поименно», — написал он.

Ранее Дубинский заявил, что решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского отправить резервы в Сумскую область обернется для ВСУ провалом по всем направлениям. При этом он отметил, что Российская армия преуспевает у Красноармейска (украинское название — Покровск) и в районе Днепропетровской области.