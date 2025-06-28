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00:52, 28 июня 2025Россия

В России объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Политолог Трухачев: Украину никогда не примут в Евросоюз
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украине и дальше будут обещать, что она станет членом Евросоюза, однако на деле принимать ее в объединение никто не планирует. Такое мнение выразил политолог Вадим Трухачев, его цитируют «Известия».

«Разговоры об этом нужны для того, чтобы у украинцев был стимул дальше воевать с Россией. Они должны понимать, что воюют за европейскую мечту», — констатировал эксперт. Он пояснил, что принимать Украину в Евросоюз не хотят, так как это хоть и большая, но бедная и разрушенная страна.

Трухачев добавил, что на самом деле против членства Украины в объединении, вероятно, выступают все европейские государства.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что вступление Украины в Евросоюз не отвечает интересам России.

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