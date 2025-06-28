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12:02, 28 июня 2025Россия

В России задержали готовившую взрыв на железной дороге украинку

В Ярославской области задержали украинку за подготовку взрыва на железной дороге
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В деревне Малое Масленниково Ярославской области за сборкой взрывного устройства задержали украинку за подготовку взрыва на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Уроженка Украины была задержана во время сбора взрывного устройства в палатке в Ярославской области. Предварительно, она планировала устроить взрыв на железной дороге», — говорится в сообщении.

Как утверждают авторы канала, женщина переехала из Житомира в 2020 году, однако так и не получила российские регистрацию и прописку. По данным следствия, несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявив, что готова помогать украинской армии.

В начале июня знакомый предложил ей собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково — Ваулово в Ярославской области. Уроженка Украины согласилась и начала следовать инструкциям. Она купила необходимые для создания взрывного устройства компоненты и разбила палатку, в которой выполняла работы.

Как сообщает Baza, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту». В настоящий момент она находится под арестом.

Ранее силовики задержали 22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая планировала подложить бомбу под автомобиль одного из руководителей отдела IT-компании по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что она получила задание от неустановленных лиц, которые, предположительно, были связаны с украинским легионом «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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