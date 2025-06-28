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21:29, 28 июня 2025Мир

В США раскрыли необычные подробности депортации нелегала-каннибала

Ноэм: Один из депортированных нелегалов пытался съесть свои руки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из депортированных из США нелегальных мигрантов был каннибалом, который пытался съесть свои руки перед полетом. Эти необычные подробности раскрыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм рассказала в интервью телеканалу Fox News.

Об этом ей рассказал один из американских маршалов. По его словам, один из депортируемых мигрантов был каннибалом. На уточняющий вопрос министра маршал сказал, что нелегал «начал есть свои собственные руки», когда его посадили в самолет.

«Это те люди, которых президент [США Дональд] Трамп убирает с наших улиц, люди, которые являются убийцами, насильниками и невменяемыми личностями. Мы работаем, чтобы они как можно быстрее убрались из этой страны», — сообщила Ноэм.

Ранее генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер предложил создать для мигрантов тюрьму с аллигаторами и питонами. «Если они попытаются сбежать, здесь их не ждет ничего, кроме аллигаторов и питонов. Некуда бежать, негде спрятаться», — сказал он.

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