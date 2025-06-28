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23:05, 28 июня 2025Мир

В Турции призвали обратить внимание на прогноз Путина об Иране и Израиле

DikGAZETE: Миру следует прислушаться к словам Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Мировому сообществу следует обратить внимание на прогноз президента России Владимира Путина о противостоянии между Израилем и Ираном. С таким призывом выступила турецкая газета dikGAZETE.

В статье упоминается предупреждение российского лидера о том, что иранско-израильский конфликт, наряду с украинским, является «конкретным шагом к третьей мировой войне».

«Весь мир должен принять во внимание данный прогноз, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причиной конфликтов. Если и это предсказание Путина сбудется, мы очень скоро можем столкнуться с новой большой войной», — отмечает автор материала.

Он также напомнил о словах российского президента о намерении США вступить в войну за власть с Китаем, о приближении НАТО к границам России, а также о том, что многие страны, включая Украину, могут стать членами альянса и врагами России. Как подчеркивается в статье, Путин является прекрасным аналитиком, и все его прогнозы сбываются.

Ранее российский президент заявил, что конфликт между Израилем и Ираном можно считать завершенным.

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