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04:34, 28 июня 2025Мир

В Японии начали расследовать смерть россиянки

Генконсульство РФ: Полиция Японии расследует смерть россиянки Елены Ито в Осаке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Японские правоохранители ведут следствие по делу о смерти гражданки России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Осаке.

В диппредставительстве сообщили, что связались с полицией Японии. В ведомстве сказали, что начали расследовать смерть россиянки. Дипломаты подчеркнули, что находятся в контакте с правоохранительными органами по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что неизвестный забил до смерти россиянку в японском городе Осака. Вечером 50-летняя Елена Ито пришла в жилой комплекс Симодера 2 в районе Нанива-ку, где снимала комнату на восьмом этаже. Она лежала на своей кровати без сознания, на лице были видны следы от побоев. На теле также виднелись множество синяков.

Накануне бывший супруг женщины несколько дней безуспешно пытался с ней связаться. В итоге он приехал к ней домой и вызвал скорую помощь и полицию. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть.

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