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07:16, 28 июня 2025Россия

ВСУ заминировали брошенные ими короба от пулеметов НАТО

Боец Рубин заявил, что ВСУ заминировали брошенные ими короба от пулеметов НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют брошенные ими натовские патронные короба для пулеметов. Об этом ТАСС рассказали российские военные группировки «Восток».

«У нас имеются короба к натовскому пулемету, запечатанные и опломбированные. Вскрывать опасно бывает — минируют», — заявил старшина подразделения с позывным Рубин.

Как рассказал военный, кроме пулеметных коробов, российские военные нашли гранаты западного производства, ленты с патронами к пулемету калибра 7,62 миллиметра, а также значительное количество вооружения НАТО и пулеметов различных калибров.

Ранее российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По его словам, украинские бойцы «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего».

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