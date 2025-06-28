ВСУ заминировали брошенные ими короба от пулеметов НАТО

Боец Рубин заявил, что ВСУ заминировали брошенные ими короба от пулеметов НАТО

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют брошенные ими натовские патронные короба для пулеметов. Об этом ТАСС рассказали российские военные группировки «Восток».

«У нас имеются короба к натовскому пулемету, запечатанные и опломбированные. Вскрывать опасно бывает — минируют», — заявил старшина подразделения с позывным Рубин.

Как рассказал военный, кроме пулеметных коробов, российские военные нашли гранаты западного производства, ленты с патронами к пулемету калибра 7,62 миллиметра, а также значительное количество вооружения НАТО и пулеметов различных калибров.

Ранее российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По его словам, украинские бойцы «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего».