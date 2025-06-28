Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют брошенные ими натовские патронные короба для пулеметов. Об этом ТАСС рассказали российские военные группировки «Восток».
«У нас имеются короба к натовскому пулемету, запечатанные и опломбированные. Вскрывать опасно бывает — минируют», — заявил старшина подразделения с позывным Рубин.
Как рассказал военный, кроме пулеметных коробов, российские военные нашли гранаты западного производства, ленты с патронами к пулемету калибра 7,62 миллиметра, а также значительное количество вооружения НАТО и пулеметов различных калибров.
Ранее российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По его словам, украинские бойцы «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего».