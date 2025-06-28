Западные СМИ отметили решение Зеленского сменить хаки на костюм на саммите НАТО

Владимир Зеленский во время своего нахождения на саммите Североатлантического альянса (НАТО) впервые за долгое время был одет в костюм и напоминал «славянского диджея». На это обратило внимание французское издание Boulevard Voltaire.

По мнению издания, Зеленский изменил своему «камуфляжу наемника», в котором он представал с «раздражающей напыщенностью».

«На саммите он оделся как президент. Но этот переход происходит постепенно: черный костюм, черная рубашка. Зеленский напоминал диджея из какой-нибудь славянской страны. Впрочем, с этой профессии он и начинал свой путь», — отметили журналисты издания.

Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне начала официальных мероприятий президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации.

Ранее стало известно, что Владимиру Зеленскому посоветовали прекратить разговаривать только с собой. К этому призвал западный журналист Чей Боуз.