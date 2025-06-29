10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь на ЧР

10-летний игрок в настольный теннис из Санкт-Петербурга получил дисквалификацию после поражения на чемпионате России (ЧР) среди спортсменов до 12 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Имя теннисиста не уточняется. Спортсмен после поражения разбил дверь кулаком в мужской раздевалке. За это его дисквалифицировали на три месяца.

Срок отстранения истечет 23 сентября. Помимо реального срока дисквалификации теннисист условно отстранен на три месяца. Чемпионат России проходил в Калуге с 11 по 15 июня, дисквалифицированный игрок вылетел на стадии 1/8 финала.

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