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14:45, 29 июня 2025Спорт

10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь

10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь на ЧР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

10-летний игрок в настольный теннис из Санкт-Петербурга получил дисквалификацию после поражения на чемпионате России (ЧР) среди спортсменов до 12 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Имя теннисиста не уточняется. Спортсмен после поражения разбил дверь кулаком в мужской раздевалке. За это его дисквалифицировали на три месяца.

Срок отстранения истечет 23 сентября. Помимо реального срока дисквалификации теннисист условно отстранен на три месяца. Чемпионат России проходил в Калуге с 11 по 15 июня, дисквалифицированный игрок вылетел на стадии 1/8 финала.

Ранее итальянского судью Габриэля Каджари дисквалифицировали за пожелание футболисту «Про Сесто» Алессандро Сале заболеть раком. Он был отстранен от работы на два года.

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