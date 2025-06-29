58-летняя Холли Берри потеряла трусы во время танца

Американская актриса Холли Берри потеряла трусы во время танца. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика 58-летняя звезда «Женщины-кошки» предстала в бикини белого цвета, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на бедрах. Кроме того, ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и расслабленная прическа.

На протяжении всего видео Берри двигалась под музыку. В один момент завязки развязались на плавках и оголили интимные части ее тела.

Ранее сообщалось, что Холли Берри в откровенном виде попрыгала на батуте. Тогда актриса также опубликовала кадры, на которых она была запечатлена в слитном черном купальнике.