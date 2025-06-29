Американских военных начнут увольнять за раздражение после бритья

Military.com: В США военных начнут увольнять за раздражение после бритья бороды

В США военных, страдающих псевдофолликулитом (раздражением) после бритья бороды, начнут подвергать принудительной лазерной эпиляции или увольнять. Об этом сообщает Military.com со ссылкой на должностных лиц вооруженных сил и внутренние документы.

«Те, кому требуется освобождение от бритья более 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть выгнаны из армии», — говорится в материале.

Портал подчеркнул, что раздражением после бритья бороды страдает 60 процентов темнокожих мужчин. Американский колледж дерматологии предупредил, что воздействие лазера может привести к образованию рубцов и изменению пигментации такой кожи.

«Разумеется, это расово мотивировано. Тактических причин нет: вы можете выглядеть профессионально и с растительностью на лице», — отметил один старший унтер-офицер на условиях анонимности.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в ближайшие недели.

В 2019 году ВВС США впервые разрешили американцу сикхского происхождения носить бороду и традиционный тюрбан на службу.