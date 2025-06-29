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12:54, 29 июня 2025Экономика

Британия решила использовать штрафы для борьбы с ожирением

Bloomberg: В Британии будут штрафовать супермаркеты, не продающие здоровую пищу
Кирилл Луцюк

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Те британские супермаркеты, которые не продают здоровую пищу, могут быть оштрафованы. Такие меры, как сообщает Bloomberg, предусмотрены в новом правительственном плане по борьбе с ожирением.

По информации Департамента здравоохранения и социального обеспечения (DHSC), «стандарт здорового питания» будет применяться к розничным торговцам и производителям в рамках 10-летней стратегии по сокращению заболеваний, связанных с питанием. Эта политика предполагает, что магазины должны добиться ряда обязательных целевых показателей, например проводя акции, в рамках которых будут снижаться цены на более полезные товары. Те супермаркеты, которые не справятся, столкнутся с финансовыми санкциями.

Как отметил британский министр здравоохранения Уэс Стритинг, если бы все люди с избыточным весом сократили потребление калорий примерно на 200 в день, то уровень ожирения упал бы вдвое. В свою очередь, министр охраны окружающей среды Стив Рид заявил о необходимости кормить нацию более здоровой пищей, одновременно способствуя экономическому успеху продовольственного сектора.

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