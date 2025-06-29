Назван способ вернуть переведенные мошенникам деньги

Юрист Баранова: Вернуть переведенные мошенникам деньги можно через суд

Мошеннические действия в отношении граждан с каждым днем набирают обороты, жертвами злоумышленников становятся люди самых разных возрастов, однако немногие знают, что существует возможность вернуть утраченные денежные средства, сообщила юрист, основатель юридической компании «Решение Фемиды» Лика Баранова. Способ возврата она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам юриста, в сложившейся практике есть два варианта выхода из ситуации — написать заявление в полицию или подать исковое заявление в суд по факту неосновательного обогащения. При этом не стоит путать уголовные правоотношения и отношения гражданско-правового характера, отметила эксперт.

На сегодняшний день многие мошенники для получения денежных средств используют карты третьих лиц, так называемых "дропов", которые применяют для того, чтобы не "светить" свои данные. Именно им зачастую жертвы злоумышленников и переводят свои денежные средства Лика Баранова юрист

Поэтому, чтобы вернуть свои деньги в гражданско-правовом порядке, необходимо выполнить следующие действия, рассказала Баранова. Сначала установить данные держателя карты, которому были переведены деньги, и направить лицу досудебную претензию с требованием возвратить неосновательное обогащение согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если раскрыть держателя не удается, то претензию следует адресовать банку, владелец карты которого получил деньги.

После соблюдения досудебного урегулирования спора и отсутствия ответа от второй стороны можно смело подавать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, обозначила юрист. Ответчиком в данном случае будет то лицо, которому изначально направлялась досудебная претензия — держатель карты или банк, указала она.

«Если исковое заявление было подано в отношении банка, последний вправе заявить суду о том, что денежные средства он не получал и надлежащим ответчиком не является. В таком случае необходимо попросить суд сделать запрос в банк и запросить данные надлежащего ответчика, то есть держателя карты. После установления данных держателя карты следует заявить ходатайство о смене ответчиков. После вступления решения суда в законную силу получить исполнительный лист и передать его на принудительное взыскание», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Сразу запросить информацию о держателе карты у банка не получится, так как он не в праве предоставлять ее в соответствии с законодательством, подчеркнула юрист.

«Обратите внимание, что весь процесс происходит в рамках гражданско-правовых отношений. Вам, как истцам, в суде следует ссылаться исключительно на то, что ответчик получил денежные средства безосновательно, например, путем перевода денежных средств ошибочно, а не в ходе совершения мошеннических действий. Подобную практику также используют и органы прокуратуры, которые также могут представлять интересы граждан в гражданских процессах», — заключила Баранова.

Ранее россиян, любящих пообщаться с мошенниками, предостерегли от этого, так как злоумышленники во время разговора могут получить важную информацию о собеседнике. Как рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин, они могут записать голос и использовать его в фейковых звонках.

