Два ребенка насмерть отравились ягодами в российском лесу

Два ребенка скончались из-за отправления ягодами в Ровном Саратовской области

Двухлетний ребенок и его семилетний брат скончались от отравления неизвестными ягодами после прогулки в лесу в поселке Ровное под Саратовом. Об этом сообщает «КП Саратов» со ссылкой на региональный Миндзрав.

24 июня трое детей (два мальчика и девочка — прим. «Ленты.ру») отправились гулять в лес, где наелись неизвестных ягод. Когда ребята вернулись после похода, дома они все почувствовали себя плохо. У детей началась рвота, поднялась температура, они жаловались на слабость.

Медбригаду скорой вызвали только на следующий день, когда их состояние ухудшилось. По данным Telegram-канала «ЧП-Саратов», такое позднее обращение в больницу связано с тем, что мама детей в этот день находилась в роддоме — совсем недавно она родила шестого малыша.

Один из трех детей, а именно двухлетний мальчик, умер в день обращения к врачам. Журналистам в областном Минздраве подтвердили смерть второго мальчика в возрасте семи лет. На данный момент третья отравившаяся находится в тяжелом состоянии, пояснили в министерстве.

Следственный отдел по городу Энгельсу саратовского СУ СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители провели осмотр места, где дети гуляли и собирали ягоды. Назначены необходимый судебные экспертизы. О проведении проверки сообщила региональная прокуратура. В ведомстве оценят, соблюдались ли права несовершеннолетних. Также будет дана оценка действию (бездействию) органов системы профилактики.