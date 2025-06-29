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01:29, 29 июня 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины необычно высказался о Путине

Азаров: Путин никогда не выступал против независимой Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин никогда не выступал против независимой и нейтральной Украины, однако нынешние украинские власти не способны этого понять. О российском лидере необычно высказался бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Путин никогда не выступал против суверенной Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 года. Ее ключевой пункт: Украина — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со своими соседями», — напомнил он.

По его словам, госпереворот в 2014 году стал точкой невозврата в отношениях Киева и Москвы. Азаров подчеркнул, что за будущее Украины теперь отвечают отвергающие мир с РФ «главари киевского режима». «Это они довели до этой ситуации, выполняя волю своих западных хозяев», — заключил экс-премьер.

Ранее Азаров призвал к прямым переговорам РФ и США по Украине. По его словам, если президент США Дональд Трамп заинтересован в надежном мире, он не может не осознавать, что сохранение киевского режима сделает это невозможным.

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