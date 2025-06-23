Бывший премьер Азаров призвал к прямым переговорам России и США по Украине

Комплекс противоречий по украинскому конфликту можно разрешить лишь посредством прямых переговоров России и Соединенных Штатов Америки. Об этом РИА Новости высказался экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, если глава США Дональд Трамп заинтересован в восстановлении надежного мира, он не может не осознавать, что сохранение киевского режима приведет к продолжению боевых действий. «Здесь, на мой взгляд, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между российской стороной и американской стороной. Потому что и российская сторона прекрасно понимает, что сохранение этого режима означает продолжение войны», — рассказал Азаров.

Как считает бывший премьер-министр Украины, Трамп понимает это, даже если кто-то из его окружения или из других западных лидеров предпринимает попытки его переубедить. Азаров отметил, что американский лидер реалист и практик, и он видит, каким образом развиваются события.

«Поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, этот сгусток противоречий, конечно, должен разрешаться прежде всего в результате, так сказать, переговоров двух крупных игроков, на мой взгляд. Я об этом много раз говорил. Это Соединенные Штаты, Российская Федерация», — резюмировал он.

Ранее Азаров заявил, что здравых политических сил на Украине в настоящее время нет, поэтому даже президентские выборы не привели бы к положительным изменениям в стране.