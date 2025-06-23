Экс-премьер Украины заявил об отсутствии в стране здравых политических сил

Бывший премьер Украины Азаров: Здравых политических сил в стране сейчас нет

Здравых политических сил на Украине в настоящее время нет, поэтому даже президентские выборы не привели бы к положительным изменениям. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил экс-премьер государства Николай Азаров.

«Если произойдет схема, которая обсуждается в украинских кругах, это смена с отставкой [Владимира] Зеленского самого по собственному желанию, передачи власти [спикеру украинского парламента Руслану] Стефанчуку, то надо заметить, что мало что изменится», — заявил собеседник агентства.

Согласно украинской конституции, в случае отставки президента главой государства временно становится спикер Верховной Рады, которым и является Стефанчук. Азаров добавил, что Стефанчук не сможет управлять страной больше ста дней, он будет обязан провести выборы.

«А выборы из кого? В том режиме, который установился в последние годы, из кого выборы-то проводить? Придут украинцы на выборы, за кого они будут голосовать? Есть хоть одна нормальная кандидатура, которая способна [управлять страной] в этих критических условиях?» — задался вопросом бывший премьер.

Кроме того, несмотря на то, что в рейтингах украинских политиков имеются популярные фигуры, у них нет политических партий, на которые можно было бы потом опереться, добавил Азаров.

Ранее бывший украинский премьер заявил, что в поведении Владимира Зеленского присутствуют элементы агонии. При этом он указал на сложность понимания психологии человека, который загнан в угол.