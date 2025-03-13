«Мы находимся в заключительном акте». В Киеве высказались о президентстве Зеленского

FT: В Киеве заговорили о заключительном акте президентства Зеленского

Нахождение Владимира Зеленского у власти на Украине подходит к завершению. Об этом в беседе с западными журналистами заявил один из высокопоставленных чиновников в Киеве. По его словам, поддержавшие украинского лидера после скандала с президентом США Дональдом Трампом политики уже готовятся к выборам в стране.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В этот день на Украине должны были привести к присяге нового главу государства, однако власти страны отказались от проведения выборов, объяснив свое решение действующим военным положением.

В Киеве заявили о заключительном акте президентства Зеленского

Источник Financial Times (FT) из украинских политических кругов назвал заключительным актом правление Зеленского в текущем виде.

Мы находимся в заключительном акте [президентства Зеленского]. И в горячей фазе войны Источник Financial Times

Он также сообщил, что другие украинские политики, ранее поддержавшие Зеленского, сейчас ведут подготовку к выборам на Украине и налаживают союзы. В частности, по данным FT, некоторые оппозиционеры начали налаживать связи с администрацией главы Белого дома.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Зеленский назвал сроки проведения выборов на Украине

Выборы нового президента на Украине возможны только после отмены военного положения. Об этом заявил нынешний украинский лидер. По его словам, они должны пройти в соответствии с заранее подготовленным планом.

Зеленский добавил, что первостепенным шагом к проведению выборов в стране должна стать разработка плана урегулирования конфликта с гарантиями безопасности для Украины.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проведение выборов на Украине необходимым условием урегулирования конфликта.

Зеленского назвали диктатором и призвали уйти в отставку

Ряд политиков призвали Зеленского уйти в отставку и провести выборы на Украине. В частности, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Более того, он назвал Зеленского диктатором.

Будучи диктатором без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны Дональд Трамп президент США

С аналогичным заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы Марджори Тейлор Грин конгрессвумен

Уйти Зеленского в отставку призвал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Зеленский должен выйти и отказаться баллотироваться на следующих выборах», — заявил он. По его словам, это «позволит Украине пережить турбулентность с новой администрацией Трампа».

При этом супруга Зеленского Елена заявила, что ее муж не планирует быть на посту президента страны всю жизнь. По ее словам, главной задачей украинского лидера является безопасность страны.

Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост Елена Зеленская супруга президента Украины

Зеленскому предрекли крах на новых президентских выборах

Нынешний президент Украины, в свою очередь, считает, что сместить его будет непросто, и допустил свое участие в выборах главы государства.

Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в них]. А это будет немного сложнее Владимир Зеленский президент Украины

Вместе с тем политические деятели прочат Зеленскому крах на новых президентских выборах. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на низкий рейтинг Зеленского. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск также предрек Зеленскому поражение на выборах.

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Названы конкуренты Зеленского на выборах президента Украины

Конкурентами Зеленского на новых президентских выборах на Украине могут стать бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Также стало известно, что люди из окружения Трампа уже провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии бывшего главы государства Петра Порошенко. Обсуждения касались возможности проведения на Украине срочных президентских выборов.