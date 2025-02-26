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20:33, 26 февраля 2025Бывший СССР

Супруга Зеленского назвала условия отставки мужа с поста президента

Елена Зеленская: Украине нужны гарантии безопасности, чтобы муж оставил пост
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Javad Parsavia / Reuters

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена назвала условия, при которых ее муж мог бы спокойно покинуть высший пост. Об этом она заявила в интервью итальянского токшоу Quarta Repubblic.

По словам Зеленской, ее муж не планирует быть на посту президента страны всю жизнь. Она также обратила внимание, что главной задачей украинского лидера является безопасность страны.

«Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост», — сказала она.

При этом Елена Зеленская предположила, если членство в НАТО можно считать таковыми гарантиями, то ее супруг может оставить высший пост.

Ранее Зеленский заявил, что согласен уйти в отставку, но есть два условия. Первым является мир на Украине, а вторым — членство страны в НАТО.

При этом депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что утверждение Зеленского о готовности уйти в отставку ради мира — всего лишь пиар-ход. В свою очередь другой украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский должен отказаться баллотироваться на следующих выборах.

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