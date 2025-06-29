Летевший в Калининград самолет экстренно сменил курс

Летевший в Калининград Boeing 737-9GP вернулся в Москву из-за неполадок

Командир самолета авиакомпании «Россия», который осуществлял рейс по маршруту Москва — Калининград, в воскресенье вечером принял решение об экстренном возвращении в Шереметьево. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Причиной была названа неспособность Boeing 737-9GP выдерживать данные навигационных характеристик. Это означает, что самолет не может обеспечить надежность или точность, которые требуются для определенного этапа полета. Причиной могут быть ошибки в функционировании расположенного на борту оборудования, трудности с распознаванием сигналов от навигационных устройств с земли и прочее.

До того как было принято решение вернуться, самолет пробыл в воздухе 1,5 часа. В настоящее время он уже приземлился в столичном аэропорту.

Ранее стало известно, что в воскресенье почти на сутки задержался вылет из Москвы в Хургаду самолета авиакомпании EgyptAir с 300 российскими туристами. О том, что полет будет отложен, пассажиры узнали в момент, когда отправились на посадку. После этого их отправили в отель, а новым временем вылета стало 20:00 мск. По предварительным данным, причиной задержки является поломка борта.