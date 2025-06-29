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16:19, 29 июня 2025Путешествия

Вылет самолета с российскими туристами в Египет задержался почти на сутки

Вылет самолета с российскими туристами в Египет отложили на 20 часов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Christophe Ena / AP

Вылет в Египет самолета EgyptAir с российскими туристами задерживается почти на сутки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам пассажиров, самолет, выполняющий рейс по маршруту МоскваХургада, должен был вылететь из Домодедово сегодня в 1:15 мск. Отправившись на посадку в 0:20, туристы узнали, что рейс будет перенесен. Изначально компания никак не комментировала происходящее, но затем сообщила, что вылет должен состояться 29 июня в 17:00. В дальнейшем информацию обновили: теперь рейс запланирован на 20:00 мск.

На время ожидания пассажиров отправили в отели, при этом некоторые из них утверждают, что номера им пришлось оплачивать самостоятельно. Предварительной причиной задержки названа поломка борта.

Ранее стало известно, что гигантские очереди на рейс до Египта образовались в казанском аэропорту. Полет в Шарм-эш-Шейх был отложен из-за ограничений на прием и вылет воздушных судов, и около 300 пассажиров десять часов ожидали в холле. Затем для сокращения задержек там начали обслуживать сразу несколько рейсов на одной стойке.

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