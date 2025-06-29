На Украине рассказали о способности российской артиллерии бить по окраинам Сум

«УП»: Артиллерия ВС России может бить по окраинам Сум

Благодаря активному продвижению Вооруженных сил (ВС) России российская артиллерия теперь может бить по окраинам Сум. О способности российских войск наносить удары по городу рассказало издание «Украинская правда» (УП).

«Ориентировочно 22-23 июня Российская армия ударила ствольной артиллерией до села Песчаное, расположенного сразу за Сумами. От точки прилета до границы Сум — менее километра», — говорится в публикации со ссылкой на источники в силовых структурах.

Украинские журналисты выдвинули предположение, что для удара российские военные использовали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2А36 «Гиацинт-Б».

Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об эвакуации 58 тысяч человек из приграничных районов региона. При этом в самих Сумах эвакуация не объявлялась.