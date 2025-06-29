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17:48, 29 июня 2025Мир

Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний в суде

Kan: Суд согласился предоставить Нетаньяху отсрочку от дачи показаний
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Jack Guez / Pool / Reuters

Окружной суд Иерусалима в воскресенье, 29 июня, дал согласие на предоставление отсрочки израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Таким образом, выслушивание показаний по делам против него будет перенесено на неделю, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Премьер-министр Израиля 26 июня попросил представителей судебного органа об отсрочке в рамках разбирательства против него. Ситуация в регионе осложнилась и много времени приходится уделять актуальным задачам, среди которых — управление войной в Газе и решение вопросов с заложниками, аргументировал он свое пожелание. В суде тогда отклонили его просьбу.

Однако в воскресенье на заседание он явился с руководителем управления военной разведки генерал-майором Шломи Биндером и Давидом Барнеа, возглавляющим службу внешней разведки «Моссад». Они предоставили суду документацию с разведывательными сведениями, в результате судебный орган все-таки внял аргументам Нетаньяху. Пока что заседание отложили на неделю, а будет ли отсрочка двухнедельной, как об этом просил премьер, станет известно позднее.

В конце июня с призывом отменить суд против обвиняемого в коррупции «великого героя» Нетаньяху выступил президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Израиля, по его словам, является упорным и компетентным лидером, а также воином, который любит свою страну. Ситуация, когда действующий премьер оказывается на скамье подсудимых, происходит в стране впервые, подчеркнул американский президент.

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