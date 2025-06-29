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02:45, 29 июня 2025Из жизни

Обвиненный в изнасиловании сын принцессы рассказал о преступлениях

Сына норвежской принцессы Метте-Марит обвинили 23 преступлениях
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images

28-летний сын будущей королевы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хейби, стал обвиняемым сразу по 23 преступлениям. Об этом сообщает издание NRK.

Представитель монаршей семьи проходит как фигурант по нескольким эпизодам преступлений — об изнасиловании, домогательствах, угрозах. Следствие считает, что молодой человек также нанес одной из жертв телесные повреждения, умышленно повредил имущество и оскорбил сотрудника полиции. Кроме того, за ним числятся еще пять нарушений правил дорожного движения.

При этом представители королевской семьи никак не комментируют ситуацию.

По данным его адвоката, силовики допрашивали Хейби более десяти раз. Он охотно сотрудничает с органами, однако не признает себя виновным по основным пунктам. Решительно отрицает сын будущей королевы обвинения в изнасиловании, которые ранее были ему предъявлены.

На данный момент обвиняемый находится в центральном изоляторе в Осло.

В декабре 2024 года стало известно, что сын норвежской принцессы связался с жертвой своего преступления вопреки установленному запрету. Хейби отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи семь лет назад.

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