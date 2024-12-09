Обвиненный в изнасиловании сын принцессы в очередной раз нарушил закон

Сын норвежской принцессы связался с жертвой своего преступления вопреки запрету

Сын будущей королевы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хейби, снова нарушил закон. Об этом сообщает Daily Mail.

В августе 2024 года Хейби арестовали из-за избиения партнерши и порчи ее имущества. Женщина сама обратилась в полицию и сообщила, что на нее напал сын принцессы. На снимках с места преступления, опубликованных в прессе, были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, а затем сделал заявление, в котором признался, что действительно «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи». По словам сына принцессы, инцидент произошел после употребления алкоголя и кокаина.

В сентябре Хейби предъявили дополнительные обвинения, в том числе в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление». В ноябре стало известно о второй его жертве. При этом 19 ноября, когда Хейби в очередной раз арестовали, он находился в машине с предполагаемой жертвой августовского инцидента. Он связался и встретился с ней вопреки запрету. Сын принцессы провел неделю в тюрьме, поскольку суд счел, что он может попытаться уничтожить улики или оказать давление на жертв в ходе следствия. Ему запретили приближаться к женщинам, которые заявили о насилии.

В декабре Хейби должен был пройти курс в реабилитационном центре для наркозависимых в Лондоне, однако он вскоре сбежал оттуда. Сразу после этого он позвонил одной из женщин, заявивших на него в полицию, несмотря на то, что судья запретил ему контактировать с ней. Кроме того, недавно в прессу попало видео из личного группового чата Хейби, в котором он отвечает на вопрос приятеля о том, как расстался с последней девушкой. В ролике сын принцессы просто делает характерный жест, изображающий пощечину. Когда именно снят ролик, неизвестно. Вскоре Хейби предъявят новые обвинения в связи со вторым инцидентом сексуализированного насилия.

Наследная принцесса Метте-Марит — супруга наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Ее сын Мариус Борг Хейби родился до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком. Хейби отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи семь лет назад.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.