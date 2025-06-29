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12:38, 29 июня 2025Экономика

Перспективы поставок российского газа по «Турецкому потоку» оценили

Эксперт Белогорьев: поставки газа по «Турецкому потоку» останутся стабильными
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поставки российского газа по «Турецкому потоку» и «Балканскому потоку» (является продолжением первого) в следующие 2,5 года будут стабильными, заявил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Им вряд ли может препятствовать даже введение санкций ЕС, приводит его слова РИА Новости.

Кроме Венгрии, Сербии, Греции и прочих стран, газ, поставляемый в рамках «Турецкого потока», теперь потребляет Словакия, напомнил эксперт. Но со временем Греция, Болгария и Румыния из этого списка могут выпасть, уточнил он.

По итогам текущего года поставки по этому маршруту должны составить 15-16 миллиардов кубометров, а через три года, к 2028-му, они могут снизиться до 12 миллиардов кубометров, полагает Белогорьев. Полное их прекращение представитель Института энергетики и финансов считает сомнительным. Газ из России наверняка будет попадать в Турцию даже в случае введения ограничительных мер со стороны Евросоюза, резюмировал он.

В начале июня стало известно, что Франция и Бельгия отказались поддерживать запрет на импорт российского газа, инициированный Еврокомиссией (ЕК). Они потребовали предоставить им дополнительные сведения о последствиях такого решения. Спустя неделю после этого против эмбарго на газ из РФ решили выступить Венгрия и Словакия. Обе страны все еще серьезно зависят от поставок российских энергоресурсов, таких как нефть и газ, указал глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто.

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