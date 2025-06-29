Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 29 июня 2025Бывший СССР

Пленный украинец рассказал о наемниках с «глазами убийц» в ВСУ

Пленный украинец Колесник рассказал о наемниках с глазами убийц в рядах ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали наемников из стран Латинской Америки с «глазами убийц» в качестве штурмовиков у села Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник, передает РИА Новости.

«При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные», — отметил пленный украинец, допустив, что они «что-то употребляли».

По словам Колесника, среди таких наемников были аргентинцы, бразильцы и кубинцы. Они шли как штурмовая бригада, поскольку в рядах ВСУ нет людей для штурмов.

13 июня Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоновка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ

    В «Динамо» рассказали о поступающих от экстрасенсов предложениях

    Россиян предупредили о связанной с водоемами опасной привычке

    В Госдуме высказались о ситуации между Азербайджаном и Россией

    В Рязанской области обнаружили редчайшее растение

    В Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном

    В Кремле рассказали о реакции армян России на события в Армении

    10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь

    В Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости