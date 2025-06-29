Пленный украинец рассказал о наемниках с «глазами убийц» в ВСУ

Пленный украинец Колесник рассказал о наемниках с глазами убийц в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали наемников из стран Латинской Америки с «глазами убийц» в качестве штурмовиков у села Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник, передает РИА Новости.

«При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные», — отметил пленный украинец, допустив, что они «что-то употребляли».

По словам Колесника, среди таких наемников были аргентинцы, бразильцы и кубинцы. Они шли как штурмовая бригада, поскольку в рядах ВСУ нет людей для штурмов.

13 июня Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Яблоновка в Сумской области и Коптево, Заря, Петровское, Алексеевка и Комар на территории Донецкой народной республики.