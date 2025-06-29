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23:41, 28 июня 2025Бывший СССР

Попавшийся в ловушку дрон ВСУ рассмешил российских военных

Запутавшийся в проводах украинский беспилотник попал на видео
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) запутался в линиях электропередач, чем рассмешил российских военных, наблюдавших за происходящим со стороны. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео видно, как зацепившийся за два провода вражеский дрон совершает несколько вращений вокруг них, а после падает с высоты на землю. Дальше по ходу ролика взлететь он уже не смог. Автор публикации сравнил украинский беспилотник с комаром, который «попался в ловушку и пытается выбраться».

Ранее стало известно, что российский военный чудом выжил после попадания FPV-дрона в шею. Как рассказала медсестра с позывным Феникс, пациент находил в себе силы и отшучивался, хотя ранение было достаточно серьезным.

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