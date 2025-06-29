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02:15, 29 июня 2025Из жизни

Популярная порнозвезда скончалась в Лос-Анджелесе

The Mirror US: звезда фильмов для взрослых Кайли Пейдж умерла в возрасте 28 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

28-летняя порноактриса Кайли Пейдж трагически скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Mirror US.

Как уточняется, девушка ушла из жизни 25 июня. Новость подтверждают сразу несколько источников — люди из окружения Пейдж и официальные записи судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Коллеги характеризуют Пейдж как очень легкую и яркую девушку. Официальную причину смерти издание не уточняет. Сейчас ведется расследование.

Пейдж начала свою карьеру в порноиндустрии в 2016 году. Успела поработать с крупными американскими студиями, которые специализируются исключительно на съемке «горячих» видео.

Ранее ученые выявили связь между просмотром порнографии и депрессией. Под наблюдение попали более чем 4300 американцев, динамику поведения которых отслеживали в течение года. Как показало исследование, в долгосрочной перспективе фильмы для взрослых чаще становится фактором, усиливающим психологические трудности.

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