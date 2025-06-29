Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:32, 29 июня 2025Ценности

Психолог назвала идеальную разницу в возрасте для здоровых отношений

Психолог Каравайцева: Разница в возрасте от 5 до 6 лет идеальна для отношений
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам назвали идеальную разницу в возрасте для построения здоровых отношений. Комментарий от психолога дейтинг-сервиса Twinby Ларисы Каравайцевой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По статистике, удовлетворенность браком существенно снижается в парах с большей разницей в возрасте по сравнению с парами, где партнеры — ровесники. Так, супруги с разницей в возрасте от нуля до трех лет показали большую удовлетворенность, чем те, у кого разница в возрасте — от четырех до шести лет.

Аналогично, пары с разницей от четырех до шести лет более довольны своим браком в отличие от союзов, где один из партнеров старше другого более чем на семь лет. В целом, показатель удовлетворенности отношениями снижался по мере увеличения разницы в возрасте, поэтому ученые выдвинули теорию: пары разного возраста менее устойчивы к потрясениям вроде финансовых трудностей и болезней.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

По словам собеседницы издания, психологи, как правило, сходятся во мнении, что психологическая совместимость больше в парах, где мужчина старше на 5-6 лет. Отмечается, что мужчины созревают эмоционально медленнее, поэтому мужчина 35 лет и женщина 28–30 могут быть на одном уровне зрелости. Такие пары меньше конфликтуют и лучше понимают друг друга.

В связи с этим разница в 5-6 лет кажется оптимальной, потому что мужчина чуть старше способен обеспечить партнерше чувство стабильности благодаря своему жизненному опыту, но это не настолько большая разница, чтобы у партнеров сильно отличались ценности.

«К тому же, это люди одного поколения — скорее всего, они росли на одних песнях, смотрели одни фильмы и понимают прошлое друг друга», — подчеркнула Каравайцева и добавила, что все же ключ к успеху и крепкому союзу не возраст, а эмоциональное равенство и уважение к различиям.

Ранее в июне парам раскрыли простой способ снизить риск развода;.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Захарова высмеяла шотландскую инициативу о трансгендерах

    Верка Сердючка русским матом ответила противникам ее песен на русском языке

    Психолог назвала идеальную разницу в возрасте для здоровых отношений

    Популярный мессенджер запустил функцию фактчекинга

    Новый тренер ЦСКА назвал впечатлившего его футболиста команды

    Американских военных начнут увольнять за раздражение после бритья

    Вылет самолета с российскими туристами в Египет задержался почти на сутки

    ВСУ начали бросать технику под Купянском из-за российских дронов

    Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости