Психолог назвала идеальную разницу в возрасте для здоровых отношений

Психолог Каравайцева: Разница в возрасте от 5 до 6 лет идеальна для отношений

Россиянам назвали идеальную разницу в возрасте для построения здоровых отношений. Комментарий от психолога дейтинг-сервиса Twinby Ларисы Каравайцевой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По статистике, удовлетворенность браком существенно снижается в парах с большей разницей в возрасте по сравнению с парами, где партнеры — ровесники. Так, супруги с разницей в возрасте от нуля до трех лет показали большую удовлетворенность, чем те, у кого разница в возрасте — от четырех до шести лет.

Аналогично, пары с разницей от четырех до шести лет более довольны своим браком в отличие от союзов, где один из партнеров старше другого более чем на семь лет. В целом, показатель удовлетворенности отношениями снижался по мере увеличения разницы в возрасте, поэтому ученые выдвинули теорию: пары разного возраста менее устойчивы к потрясениям вроде финансовых трудностей и болезней.

По словам собеседницы издания, психологи, как правило, сходятся во мнении, что психологическая совместимость больше в парах, где мужчина старше на 5-6 лет. Отмечается, что мужчины созревают эмоционально медленнее, поэтому мужчина 35 лет и женщина 28–30 могут быть на одном уровне зрелости. Такие пары меньше конфликтуют и лучше понимают друг друга.

В связи с этим разница в 5-6 лет кажется оптимальной, потому что мужчина чуть старше способен обеспечить партнерше чувство стабильности благодаря своему жизненному опыту, но это не настолько большая разница, чтобы у партнеров сильно отличались ценности.

«К тому же, это люди одного поколения — скорее всего, они росли на одних песнях, смотрели одни фильмы и понимают прошлое друг друга», — подчеркнула Каравайцева и добавила, что все же ключ к успеху и крепкому союзу не возраст, а эмоциональное равенство и уважение к различиям.

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