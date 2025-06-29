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06:32, 29 июня 2025Россия

Ребенок пострадал при обрушении аттракциона в российском городе

Прокуратура: Ребенок травмировался при обрушении аттракциона во Владивостоке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Прокуратура Приморского края начала проверку из-за обрушения детского аттракциона на набережной Владивостока, где в результате пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

В ходе мониторинга соцсетей установлено, что инцидент произошел 28 июня на Спортивной набережной. Пострадал ребенок, несовершеннолетний получил ушиб головы.

Прокуроры установили, что ответственные лица ненадлежащим образом обслуживали и эксплуатировали игровое оборудование. Была начата проверка по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Будет решаться вопрос об уголовном преследовании ответственных лиц. Результаты рассмотрения материалов находятся на контроле.

Сейчас проверка продолжается. Кроме того, не останутся без внимания надзорного ведомства и вопросы технического состояния всех аттракционов парка.

В июне сообщалось, что почти 20 человек, в том числе пятеро детей, застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве. Как оказалось, люди зависли на высоте около десяти метров. На место выдвинулись спасатели.

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