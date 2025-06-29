Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:39, 29 июня 2025Силовые структуры

Россиянку и украинку заочно осудили за убийство военного

В Ивановской области россиянке и украинке заочно дали срок за убийство военного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ивановской области россиянке Елене Поповой и украинке Марии Савосте вынесли заочный приговор за убийство военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Женщины расправились с 29-летним капитаном Константином Нагайко, занимавшим должность командира батареи дивизиона ракетной бригады. Преступление было совершено 30 декабря 2024 года в городе Шуя.

По данным следствия, Савоста под видом новогоднего подарка отправила военному посылку, в которой находилось взрывное устройство, затем Попова через третьих лиц передала ее Нагайко.

Второй Западный окружной военный суд признал их виновными в совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Россиянка также была осуждена за незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Савосту приговорили к 18 годам лишения свободы, а Попову — к 24 годам, ей также назначено наказание в виде одного года ограничения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Ранее повара хозяйственного отделения Максима Парилова осудили на 17 лет колонии строгого режима за убийство командира взвода хозяйственного обеспечения в зоне проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они закончили митинг жутким призывом». В Сербии оценили очередную акцию протеста студентов

    МАГАТЭ признало длительное молчание Ирана о ядерной программе

    Россиянам рассказали о защите огорода от затопления во время дождей

    Врач назвал три простых действия для выявления инсульта

    Минобороны сообщило о сбитых за ночь над регионами России украинских беспилотниках

    В России определили среднюю зарплату подростков

    В США напомнили НАТО о главном российском козыре

    Россиянку и украинку заочно осудили за убийство военного

    В США оценили положение Зеленского на саммите НАТО

    Украине предрекли ежедневные прилеты сотен «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости