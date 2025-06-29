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08:50, 29 июня 2025Бывший СССР

Российские военные стали невидимками для тепловизоров ВСУ

Кит: ВСУ не увидели через тепловизор штурмовиков ВС РФ при заходе в Алексеевку
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могли видеть через тепловизор российских военных, которые заходили в Алексеевку на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом военкору RT рассказал командир штурмовой группы 114-й бригады группировки войск «Центр» с позывным Кит.

Он отметил, что главной задачей армии России было зайти в Алексеевку и остаться не замеченной противником, накопиться и начать зачистку населенного пункта от врага.

По словам Кита, военные Вооруженных сил (ВС) России применяли антидроновое пончо, выдвигаясь из населенного пункта Андреевка. При этом подчеркивается, что заход осуществлялся прямо через поле, что достаточно рискованно, однако штурмовики в объектив тепловизора не попали.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под полный контроль Алексеевку в ДНР. Также появились кадры входа войск ВС РФ на данной территории. Как уточняется, Алексеевка была одним из ключевых логистических опорных пунктов противника на границе Днепропетровской области.

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