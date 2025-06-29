Среднюю пенсию работающих пенсионеров раскрыли

СФР: Средняя пенсия работающих пенсионеров в России достигла ₽21 тыс.

Средняя пенсия работающих пенсионеров по состоянию на 1 апреля достигла 21 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Уточняется, что по сравнению с 1 января этот показатель увеличился на 250 рублей и достиг отметки в 21 080 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что с 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей. При этом она добавила, что перемен глобального характера не предвидится.