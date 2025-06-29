Телеведущего в инвалидном кресле освистали во время получения награды

Daily Mail: Получившего награду телеведущего Имонна Холмса освистала публика

Известного телеведущего Имонна Холмса освистала публика во время получения награды в номинации «Лучшее новостное шоу» на телевизионной премии TRIC Awards, которая отмечает достижения в британской теле- и радиоиндустрии. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Холмс, который передвигается в инвалидном кресле, поднялся на сцену с помощью специального пандуса, чтобы получить награду от имени команды своего шоу «Завтрак» на телеканале GB News. Он выразил благодарность продюсерам программы и зрителям, отметив вклад каждого в успех шоу. Однако, как утверждает издание, сразу после объявления Холмса в зале раздались слышимые возгласы неодобрения и даже освистывание.

В свой речи Холмс поздравил коллегу Чарли Питерса, который ранее получил премию за журналистское расследование о преступных группировках в Великобритании. Однако в финале выступления кто-то из зала выкрикнул Холмсу, чтобы он уходил со сцены.

Отмечается, что до сих пор неизвестно, услышал ли телеведущий реакцию публики или нет.

Ранее сообщалось, что упавший в прямом эфире телеведущий Имонн Холмс не смог сдержать слез во время записи подкаста, когда рассказывал о тяжелых моментах своей жизни. В частности, он вспомнил своего отца.