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04:56, 29 июня 2025Мир

В Британии пришли к необычному выводу после речи Путина

Меркурис: Речь Путина наводит на мысли, что Россия скоро победит на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Russia Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заявление президента России Владимира Путина о сокращении расходов на оборону указывает на уверенность РФ в победе над Украиной и, возможно, НАТО. К такому необычному выводу пришел британский аналитик Александр Меркурис.

«Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро. Желание снизить расходы на оборону при их увеличении у НАТО свидетельствует и о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой и без огромных затрат», — считает он.

Эксперт также подчеркнул, что расходы РФ на оборону в процентном соотношении гораздо ниже, чем были у США в ходе корейской и вьетнамской войн.

27 июня Владимир Путин заявил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. По словам главы государства, ведомства обсуждают такие планы.

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