Аналитик Кошкович раскритиковал Зеленского из-за потери литиевого месторождения

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения под Шевченко. Об этом он написал на странице в социальной сети X.

«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — так отреагировал он на последние сообщения с фронта.

Под населенным пунктом Шевченко на западе Донецкой народной республики (ДНР), который заняли Вооруженные силы РФ, находится крупное литиевое месторождение. Оно было открыто еще в 1982 году и считалось на Украине наиболее перспективным. О добыче лития также упоминалось в сделке о природных ресурсах, которую ранее украинские власти подписали с США.

Ранее политолог Александр Асафов оценил последствия потери Украиной месторождения лития. По его словам, она не окажет принципиальное влияние на реализацию американо-украинской сделки.