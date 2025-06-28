Политолог Асафов: Утрата Киевом ресурсов лития в ДНР не повлияет на сделку с США

Заинтересованность США в сделке по редкоземельным металлам превышает интерес к конкретному литию в Шевченко в Донецкой народной республике, поскольку эта сделка касается и многих других различных ресурсов, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что продвижение военных Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине приводит к сокращению доступных для Киева месторождений редкоземельных металлов. Об этом написало издание The New York Times.

Эксперт объяснил, что сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США включает в себя значительно больше составляющих, чем принято считать. Она охватывает и инфраструктуру, и полезные ископаемые, нефть, газ, а также компании обрабатывающей индустрии, добавил он. По словам Асафова, есть пункты сделки, о которых остается неизвестно, поскольку даже депутатам Верховной Рады это не было предоставлено.

«Поэтому я думаю, что на эту тему возможно какое-то высказывание Трампа, возможны какие-то в этом направлении словесные интервенции, но не более того. Емкость сделки и ее направленность, а также ее закрытая часть значительно шире одного месторождения», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в ДНР, которое считалось самым перспективным на Украине. Об этом написало издание Le Figaro.