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11:46, 29 июня 2025Мир

В Иране рассказали о количестве пострадавших при ударе Израиля

Иранский судья Джахангир: От удара Израиля по тюрьме «Эвин» скончался 71 человек
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

После удара Израиля по тюрьме «Эвин» в Тегеране скончался 71 человек. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир, передает РИА Новости.

«В ходе нападения на тюрьму "Эвин" скончался 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, солдаты-призывники, заключенные, члены семей заключенных», — подчеркнул судья.

Удар по тюрьме был нанесен еще в понедельник, 23 июня, до достижения прекращения огня. Вскоре стало известно о разрушении части административного здания тюрьмы.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из основателей радикального палестинского движения ХАМАС, Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу. Считается, что он сыграл значительную роль в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года.

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