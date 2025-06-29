В Иране рассказали о количестве пострадавших при ударе Израиля

Иранский судья Джахангир: От удара Израиля по тюрьме «Эвин» скончался 71 человек

После удара Израиля по тюрьме «Эвин» в Тегеране скончался 71 человек. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир, передает РИА Новости.

«В ходе нападения на тюрьму "Эвин" скончался 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, солдаты-призывники, заключенные, члены семей заключенных», — подчеркнул судья.

Удар по тюрьме был нанесен еще в понедельник, 23 июня, до достижения прекращения огня. Вскоре стало известно о разрушении части административного здания тюрьмы.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из основателей радикального палестинского движения ХАМАС, Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу. Считается, что он сыграл значительную роль в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года.