В Раде командование ВСУ обвинили в убийстве пилота сбитого F-16

Нардеп Безуглая: Посылать самолеты сбивать дроны — это убийство пилотов

В условиях неразвитых на Украине антидроновых систем противовоздушной обороны (ПВО) посылать самолеты сбивать беспилотники равнозначно сознательному уничтожению пилотов. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в убийстве летчика сбитого истребителя F-16 обвинила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и одновременно посылать стоящих живых летчиков сбивать (...) [российские дроны], то это — убийство пилотов и уничтожение самолетов», — заявила нардеп.

Она напомнила, что результаты расследования предыдущих крушений украинских истребителей так и не были опубликованы, а виновные до сих пор не наказаны.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ потеряли еще один американский истребитель F-16 вместе с пилотом. Истребителем управлял летчик первого класса подполковник Максим Устименко.