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15:51, 29 июня 2025Россия

В России нашли подделанные Украиной опасные деньги

РИА Новости: Под Курском нашли изготовленные Украиной листовки в виде купюр
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Курской области обнаружили украинские агитационные листовки в виде купюр номиналом в пять тысяч рублей, которые представляют опасность для россиян. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, на подделках размещены украинские лозунги и QR-код. Как сообщили в российских силовых структурах, на Украине рассчитывают, что человека привлечет вид денег. «Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — предупредил собеседник агентства.

К материалу приложен снимок одной из таких листовок, выполненной в виде пятитысячной купюры. При этом листовка выглядит очень похожей на настоящие деньги, за исключением надписей на левой стороне и QR-кода на правой.

Ранее военнослужащий инженерно-саперной роты рассказал, что ВСУ в Курской области маскировали взрывчатку под детские игрушки. По его словам, множество растяжек нашли на территории одного из дошкольных учреждений. На одном из шкафчиков военный заметил плюшевого слона с прикрепленным к нему тонким проводом.

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