В Рязанской области обнаружили редчайшее растение

В Рязанской области обнаружили краснокнижное растение — пальчатокоренник Фукса

В Рязанской области обнаружили растение, занесенное в Красную книгу. Об этом сообщает местный портал «Рязанские новости».

Речь идет о редчайшем пальчатокореннике Фукса — многолетнем травянистом растении, названном в честь немецкого ботаника Леонарта Фукса. Растение нашли в Клепиковском районе.

Ранее в Волгоградской области также обнаружили редчайшие грибы и растения. Выяснилось, что специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги российского региона.

Тем временем в Пензе грибники увидели в лесу огромный трутовик и удивились его размерам.