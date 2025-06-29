В Рязанской области обнаружили редчайшее растение

В Рязанской области обнаружили растение, занесенное в Красную книгу. Об этом сообщает местный портал «Рязанские новости».
Речь идет о редчайшем пальчатокореннике Фукса — многолетнем травянистом растении, названном в честь немецкого ботаника Леонарта Фукса. Растение нашли в Клепиковском районе.
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Ранее в Волгоградской области также обнаружили редчайшие грибы и растения. Выяснилось, что специалисты областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии нашли новое место произрастания большеголовника серпуховидного — травянистого растения семейства астровых, которое включено в мониторинговый список Красной книги российского региона.
Тем временем в Пензе грибники увидели в лесу огромный трутовик и удивились его размерам.