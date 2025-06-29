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23:58, 29 июня 2025Мир

В США допустили скорое принятие проекта о санкциях против России

Сенатор Кунс: Проект о санкциях против России могут принять на следующей неделе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор из Демократической партии США Крис Кунс допустил, сто американский ссенат может принять проект о введении новых дополнительных антироссийских санкций уже на следующей неделе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Сенаторы [Линдси] Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и [Ричард] Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе», — отметил политик.

Ранее Грэм и Блюменталь делали заявление, что надеются успеть принять свой законопроект о «сокрушительных» санкциях против России до саммита «Большой семерки» (G7). Они хотели добиться того, чтобы Индия и Китай перестали покупать российскую нефть.

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