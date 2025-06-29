Гладков: ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три муниципалитета в Белгородской области, информация о последствиях уточняется. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Новая Таволжанка Шебекинского района в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. На нескольких улицах нет электроснабжения. В селе Козинка Грайворонского округа удар дрона пришелся по частному дому. Была перебита линия электропередачи. В поселке Задорожный Краснояружского района разрушено административное здание предприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 июня над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 31 беспилотник. Из них 9 — были уничтожены над Крымом, 6 — над Брянской областью, по 5 дронов ликвидировали над Смоленской областью и акваторией Черного моря, 2 — над Азовским, по одному — над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.