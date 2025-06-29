Пушков: Зеленский сменил риторику в отношении конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков в эфире программы «Право Знать» на телеканале ТВЦ.

Он отметил, что украинский лидер все больше говорит не о шансах победы Киева, а о возможности свести боевые действия к ничьей. «Западу не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — сказал политик.

Ранее Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал страну, которая выиграла от саммита НАТО в Гааге. По его мнению, таковой стала Россия, а Зеленский потерпел неудачу, не получив никаких гарантий для укрепления позиций Киева. Парламентарий добавил, что ключевой целью поездки украинского лидера на саммит была попытка добиться новой финансовой и военной помощи, однако, этого не было достигнуто.

