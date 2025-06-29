Женщинам назвали опасные причины боли во время менструации

Врач Артеменко: Боль во время менструации может возникать при миоме матки

Многие женщины привыкли терпеть боль во время менструации. Однако, как заявила в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог и репродуктолог Royal Clinic Юлия Артеменко, дискомфорт в этот период может говорить о наличии нескольких опасных заболеваний.

«Наиболее распространенной причиной боли являются органические заболевания. К ним относится эндометриоз — разрастание ткани, схожей со слизистой оболочкой матки, за ее пределы», — пояснила Артеменко. Также, по ее словам, неприятные ощущения во время менструации могут возникнуть из-за миомы матки. Интенсивность болей в этом случае зависит от размеров и расположения доброкачественного новообразования, отметила медик.

Другой причиной дискомфорта врач назвала аденомиоз (то есть разрастание эндометрия в мышечный слой матки), врожденные аномалии развития матки и придатков, воспалительные заболевания органов малого таза. В последнем случае боль зачастую сопровождается повышением температуры тела и выделениями с неприятным запахом. В заключение Артеменко добавила, что дискомфорт может быть вызван гормональным дисбалансом, стрессом и психоэмоциональным напряжением или избыточным производством простагландинов — веществ, вызывающих сокращение матки.

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