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17:34, 29 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщинам назвали опасные причины боли во время менструации

Врач Артеменко: Боль во время менструации может возникать при миоме матки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Многие женщины привыкли терпеть боль во время менструации. Однако, как заявила в беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог и репродуктолог Royal Clinic Юлия Артеменко, дискомфорт в этот период может говорить о наличии нескольких опасных заболеваний.

«Наиболее распространенной причиной боли являются органические заболевания. К ним относится эндометриоз — разрастание ткани, схожей со слизистой оболочкой матки, за ее пределы», — пояснила Артеменко. Также, по ее словам, неприятные ощущения во время менструации могут возникнуть из-за миомы матки. Интенсивность болей в этом случае зависит от размеров и расположения доброкачественного новообразования, отметила медик.

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Другой причиной дискомфорта врач назвала аденомиоз (то есть разрастание эндометрия в мышечный слой матки), врожденные аномалии развития матки и придатков, воспалительные заболевания органов малого таза. В последнем случае боль зачастую сопровождается повышением температуры тела и выделениями с неприятным запахом. В заключение Артеменко добавила, что дискомфорт может быть вызван гормональным дисбалансом, стрессом и психоэмоциональным напряжением или избыточным производством простагландинов — веществ, вызывающих сокращение матки.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила женщин об опасности тампонов. Из-за них, по ее словам, можно даже лишиться конечностей.

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