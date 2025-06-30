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15:09, 30 июня 2025Путешествия

Авиакомпания нашла способ скрыть неприятные звуки из туалетов в самолете

What's New at Jem: Авиакомпания KLM установила звук пения птиц на борту самолета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Голландская авиакомпания KLM нашла оригинальный способ скрыть неприятные звуки, доносящиеся из туалетов самолета. Об этом сообщает издание What's New at Jem.

Стюардесса перевозчика Эстер Стуррус сообщила в видео в TikTok, что в санузлах нового пассажирского самолета установили динамики, из которых доносится пение птиц. «Идея состоит в том, чтобы сделать пребывание на борту более спокойным и приятным, даже в самых неожиданных местах», — рассказала она позже изданию.

Уточняется, что с лета 2024 года авиакомпания постепенно заменяет свои лайнеры Boeing 737 на Airbus A321neo. Подписчики женщины оценили новую функцию на борту. Они написали: «Здорово, совсем как дома. У нас тоже такой звук в туалете», «В следующий полет беру с собой корм для птиц».

Ранее стюардесса назвала одежду, которую не стоит надевать в самолет. По мнению Силле Райделл из Копенгагена, на борту неуместно носить шорты и короткие топы.

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