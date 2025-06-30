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18:57, 30 июня 2025Экономика

Беспрецедентная жара обрушилась на европейскую страну

El Tiempo: В Испанию пришла рекордная 46-градусная жара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

В минувшие выходные, 28 и 29 июня, в Испанию пришла беспрецедентная жара — температура воздуха достигла 46 градусов. О погодном рекорде в европейской стране сообщает El Tiempo.

Столь высокие значения зафиксировали в населенном пункте Уэльва Эль-Гранадо в Андалусии. «Это самая высокая температура, зарегистрированная в Испании в июне с момента начала наблюдений», — уточнили синоптики.

В соседних муниципалитетах Эль-Гранадо Монторо и Фуэнтес-де-Андалусия воздух прогрелся до плюс 44 и 43,9 градуса соответственно. До этого рекордной считали температуру плюс 45,2 градуса — такая жара стояла в 1965 году в Севилье.

Тем временем в Москве конец июня стал самым холодным за всю историю наблюдений. В понедельник, 30 июня, температура воздуха на метеостанции ВДНХ не превысила плюс 12,6 градуса. Побиты антирекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день было плюс 14 и плюс 14,7, соответственно, уточнили синоптики.

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